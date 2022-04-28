Gökhan Töre’nin takımdan ayrı çalıştığı basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik Direktör Valérien Ismaël’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas ve koordinasyon çalışmaları yapıldı. İdman, taktik çalışması sonrası oynanan çift kale maçla noktalandı.

Beşiktaş , Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın (29 Nisan) saat 11.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.