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Beşiktaş'ta Gökhan Töre takımdan ayrı çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla sürdürdü.

28 Nisan 2022, Perşembe 14:36 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Gökhan Töre takımdan ayrı çalıştı

Gökhan Töre’nin takımdan ayrı çalıştığı basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik Direktör Valérien Ismaël’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas ve koordinasyon çalışmaları yapıldı. İdman, taktik çalışması sonrası oynanan çift kale maçla noktalandı.

Beşiktaş , Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın (29 Nisan) saat 11.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek. 

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