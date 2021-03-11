Beşiktaş’ta Gökhan Töre’nin sağ alt baldırında gerilme tespit edildiği duyuruldu. Siyah-Beyazlı kulüpten dün yapılan açıklamada, önceki günkü antrenmanda sağ alt baldır arka kısmında ağrı hisseden Gökhan Töre’nin Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, soleus adalesinde gerilme (evre 1 strain) tespit edildiği belirtildi.

Tecrübeli futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi. Gökhan Töre, bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Süper Lig’de 12 maçta forma giyemedi. Töre'nin yarınki Başakşehir maçında da forma giymesi beklenmiyor.