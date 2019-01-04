Beşiktaş'ta Gökhan Gönül’ün doğum günü kutlandı

Beşiktaş’ın tecrübeli oyuncusu Gökhan Gönül’ün doğum günü kutlandı. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Beşiktaşlı futbolcunun 34. yaşını kutlamak için Antalya Gloria Sports Arena’da öğle yemeği sonrası pasta kesildi.

04 Ocak 2019, Cuma 17:31
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Beşiktaş'ta Gökhan Gönül’ün doğum günü kutlandı

Beşiktaş’ın tecrübeli oyuncusu Gökhan Gönül’ün doğum günü kutlandı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Beşiktaşlı futbolcunun 34. yaşını kutlamak için Antalya Gloria Sports Arena’da öğle yemeği sonrası pasta kesildi.

Teknik direktör Şenol Güneş, teknik heyet ve futbolcular, yeni yaşında Gökhan Gönül’e mutluluklar diledi.

Gökhan Gönül ise Twitter hesabından paylaştığı mesajında "Doğum günümü unutmayıp iyi dileklerde bulunan güzel insanlar, hepinize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA

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