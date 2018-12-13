Teknik direktör Şenol Güneş eksik futbolcuların bir hayli fazla olmasından dolayı seçeneği az olan bir kadro kurmak zorunda kaldı. Kaleyi yine Karius'a emanet eden Güneş, stoper mevkinde Pepe ve Roco'nun yokluğunda son dört maçta olduğu gibi Necip Uysal - Vida ikilisine görev verdi. Sağ bekte Gökhan Gönül'ün son dakikada sakatlanmasıyla ilk 11'e Dorukhan Toköz girdi.

Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlık geçiren ve 5 gündür dinlendirilen Dorukhan'ı riske etmek istemeyen Güneş, Gökhan Gönül'ün sakatlık yaşamasıyla iyileştiğini söyleyen Dorukhan'ı kadroya dahil etti.

Defansın diğer ismi ise sol bekte Adriano oldu. Tolgay'ın kadro dışı, Atiba'nın listede olmaması, Dorukhan'ın sağ beke geçmesi ve yine bir orta saha oyuncusu olan Necip'in de zorunlu olarak stopere geçmesiyle Medel - Oğuzhan'dan başka alternatifi kalmayan Şenol Güneş, orta sahayı bu iki isme teslim etti.



