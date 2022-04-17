Kara Kartal’da Valerien Ismael’in göreve gelmesi sonrasında uygulamaya koyduğu 3-4-3 sisteminde orta alanda efektif bir görüntü yakalayan Valentin Rosier, Fransız hocanın yönetimindeki 2 maçta 1 gol ve 2 asistle oynamıştı. Yeni sistemde hücum hattında daha fazla boşluk yakalayan ve rakip kalede pozisyon bulan başarılı oyuncu, bu akşam Giresunspor karşısında takımının gizli gücü olacak. Rosier, sağ koridoru yine etkili bir şekilde kullanarak takımına gol ve asist katkısı yapmaya çalışacak. Ismael öncesinde 25 maçta sadece 2 asist yapabilen Rosier, yeni hocasıyla iki mücadelede 3 sayıya katkı yaparak yakaladığı çıkışını bugünkü deplasmanda da sürdürmeyi amaçlıyor.