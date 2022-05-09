Siyah-Beyazlı ekip, 29. dakikada Kenan Karaman'ın yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Batshuayi'nin kaçırdığı penaltı sonrasında tribünler, Belçikalı golcüye tepki gösterirken, Rachid Ghezzal'a da alkışlarla destek verdi.

Ghezzal penaltı atışında kaleci Altay ve topu farklı köşelere göndererek skoru 1-1'e taşıyan isim oldu. Geçtiğimiz sezon şampiyonluğun mimarı olan Cezayirli yıldız, Fenerbahçe karşısındaki performansı ile elinden geleni yapsa da galibiyet için yeterli olmadı.

Ghezzal,75 dakika sahada kaldı.29 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon çıktığı 32 maçta 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.