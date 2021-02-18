Süper Lig’in 25’inci haftasında deplasmanda Gençlerbirliği’ni 3-0 mağlup eden Beşiktaş’ta takımının ilk golünü kaydeden Rachid Ghezzal, sakatlığı nedeniyle karşılaşmaya devam edememişti. 28 yaşındaki futbolcunun dün çekilen MR’ında sol kalça ön adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği belirtildi. Yıldız futbolcunun sakatlığıyla ilgili Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol Takımımız’ın Süper Lig’in 25. haftasında Gençlerbirliği ile oynadığı maçın ardından sol uyluk ön bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Rachid Ghezzal’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sol kalça ön adalesinde gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Ghezzal’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır” denildi.

Yeni Malatya’yla dönüyor

Cezayirli kanat oyuncusunun 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Başarılı oyuncunun bundan dolayı 26 Şubat’taki Denizlispor maçını kaçırıp 2 Mart’taki Yeni Malatya mücadelesiyle formasına geri dönmesi planlanıyor.