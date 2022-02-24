Siyah-beyazlılarda teknik direktör Önder Karaveli, futbolcularından hücum ağırlıklı bir futbol oynamalarını istiyor.

Önder Karaveli'nin yapılan teknik toplantılarda, Demir Grup Sivasspor 'un zayıf yanlarını oyuncularına ezberlettiği, Ghezzal'a ise kanatlardan orta sahaya gelerek takımın yardımcı 10 numarası olması talimatını verdiği öğrenildi.

Beşiktaş 'a, uzun süredir sakatlığı bulunan ve ülkesi Fransa'da da bir süre tedavi gören Nkoudou'dan iyi haber geldi. Nkoudou'nun, Nevzat Demir Tesisleri'nde fizyoterapist eşliğinde çalışmalara başladığı öğrenilirken, Fransız kanat oyuncusunun Demir Grup Sivasspor maçı sonrasında takımda deneneceği bildirildi.

Siyah-beyazlı kulüpte, Mayıs ayındaki kongre için de çalışmalar başladı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yeniden aday olacağı kongrede, yönetim kurulu listesini yeniden şekillendirmek için çalışmalar yaptığı gelen haberler arasında. (Bein Sports)