Bu sezona iyi başlayan ancak sakatlığından dolayı ameliyat olmak zorunda kalan Rachid Ghezzal, Beşiktaş teknik heyeti tarafından dört gözle bekleniyor.

ABD’de 8 Kasım’da operasyon geçiren ve İstanbul’a dönen futbolcu, bireysel çalışmalara başladı. Rehabilitasyon ve tedavi süreci kapsamında özel çalışmalar gerçekleştiren Cezayirli oyuncunun, sahalara dönüş sürecinin bu çalışma döneminde netlik kazanacağı ifade edildi.

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2-3 AY UZAK KALACAK

Ayak tabanında metatars kemiklerinde ağrılar oluştuğu ve bunun sonucunda sıkıntı çektiği için operasyon geçiren Beşiktaş’ın yıldız isminin yine de 2-3 aylık bir bekleyişin ardından hazır hale gelebileceği vurgulandı.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in de en güvendiği isimler arasında yer alan Ghezzal’in dönüşüyle Beşiktaş adeta ara transfer döneminde bir futbolcu kazanmış gibi olacak. Siyah-beyazlı yönetim de Cezayirli futbolcunun iyileşme sürecini sağlık kurulundan yakından takip ediyor.

(Milliyet)

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