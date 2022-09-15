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Beşiktaş'ta Ghezzal ve Dele Alli problemi!

Son dakika Beşiktaş haberi...Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal İstanbulspor maçında da forma giyemeyecek. Cezayirli oyuncunun Fenerbahçe derbisine yetiştirilmesi planlanıyor.

15 Eylül 2022, Perşembe 18:16 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Ghezzal ve Dele Alli problemi!

Beşiktaş 'ta Rachid Ghezzal sakatlığını atlatamadı.

Cezayirli futbolcu, Süper Lig'in 7. haftasında ki İstanbulspor maçında da forma giyemeyecek.

Sezona iyi başlangıç yapan Ghezzal, ilk 2 haftada 2 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

NTV Spor'a göre; Süper Lig'in 2. haftasındaki Alanyaspor maçında sakatlık yaşayan 30 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın son 4 maçında görev yapamadı.

Ghezzal, 8. haftada oynanacak Fenerbahçe derbisine yetiştirilmeye çalışılacak.

Siyah-Beyazlılar'da sakatlıkları süren Dele Alli ve Atiba da İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.

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