Beşiktaş 'ta Rachid Ghezzal sakatlığını atlatamadı.
Cezayirli futbolcu, Süper Lig'in 7. haftasında ki İstanbulspor maçında da forma giyemeyecek.
Sezona iyi başlangıç yapan Ghezzal, ilk 2 haftada 2 gol, 1 asistlik performans gösterdi.
NTV Spor'a göre; Süper Lig'in 2. haftasındaki Alanyaspor maçında sakatlık yaşayan 30 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın son 4 maçında görev yapamadı.
Ghezzal, 8. haftada oynanacak Fenerbahçe derbisine yetiştirilmeye çalışılacak.
Siyah-Beyazlılar'da sakatlıkları süren Dele Alli ve Atiba da İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.