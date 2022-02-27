Başarılı kanat oyuncusu, Michy Batshuayi’nin attığı ilk gol öncesi pozisyonu hazırlayan isim oldu. 43’te şık bir kafa vuruşuyla rakip fileleri havalandıran Ghezzal, bu golle büyük alkış topladı. Deneyimli futbolcu, Siyah-Beyazlı formayla ilk kafa golünü attı. Ghezzal’ın frikikten rakip kaleye gönderdiği bir şut da direğe takıldı. 90 dakika oyunda kalan Rachid, kalitesini maç boyunca sahaya yansıtarak adeta bir görsel şölen sundu.

"Katkı verdiğim için mutluyum"

Kartal’ın yıldızı Rachid Ghezzal, maçın ardından şu sözleri kullandı: “Skora katkı verdiğim için mutluyum. Zor bir maçtı. İnanılmaz bir sezon yaşıyoruz, her maç savaşmamız gerekiyor. Vazgeçmiyoruz, sürekli deniyoruz. Skoru korumakta neden zorlandığımızı bilmiyorum. Bugün 3 gol attık, 3-2 oldu. Önceki maçta ikinci golü atıp maçı bitirme fırsatını yakalayamıyorduk. Sivas deplasmanında 3 gol atmak çok zordur.”