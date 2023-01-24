Beşiktaş’ta Ghezzal sevinci!

Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bir bölümü basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman; ısınma hareketleriyle başladı. Kuvvetlendirme çalışmalarıyla devam eden antrenmanda daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

JOSEF VE SAISS YOK, GHEZZAL TAKIMLA ÇALIŞTI

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Josef de Souza ve Romain Saiss antrenmanda yer almadı. Öte yandan sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Rachid Ghezzal ise kontrollü olarak takımla çalışmalara başladı.

Beşiktaş , Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

DHA