Beşiktaş'ın bu sezon en başarılı oyuncularından biri Rachid Ghezzal, Süper Lig'de 13 asist ile en çok gol pası veren oyuncu konumunda yer alıyor.

Ghezzal, Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Cezayir Milli Takımı ile Zambiya karşısında sahaya çıktı. Ghezzal ilk yarıda bir gol atıp bir asist yaparken devre bitmeden önce ayak bileğinden sakatlık yaşadı. Oyuncunun ayağının üzerine basamadığı gözlendi

32.haftada sarı kart cezalısı

Ghezzal devre arasında yerini Soudani'ye bıraktı. Deneyimli oyuncu, 32.haftada oynanacak Kasımpaşa maçında sarı kart cezalısı olduğu için görev yapamayacak