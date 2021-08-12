Rachid Ghezzal, Beşiktaş 'ta yeni sezonunun ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktik programın yer aldığı uygulamalar ve tam sahada oynanan taktik maçın ardından yapılan şut çalışması ile tamamlandı.

Beşiktaş, Süper Lig ’in ilk haftasında, yarın (13 Ağustos) saat 20.30’da Vodafone Park’ta Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.