Beşiktaş , Fenerbahçe karşılaşmasında oyuna girmesi ile hücum hattına hareket getiren Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal için herkes seferber oldu.

Ghezzal'ın performansı mutlu etti

Sabah'ta yer alan habere göre; Beşiktaş, derbiden 1 puanla ayrılırken son 30 dakikada gösterilen performans ise umut verdi. Sakatlığını atlatan ve 72'de oyuna giren Ghezzal'ın takımı ateşlemesi teknik heyetin de yüzünü güldürdü.

Şampiyonluğun mimarıydı

Sergen Yalçın döneminin son transfer gününde Leicester City'den kiralanan Ghezzal, kazanılan şampiyonluğun mimarlarından olmuştu. 31 maçta 8 gol ve 18 asist yapan Cezayirli yıldız, o dönem kazanılan 3 kupada da büyük pay sahibi olmuştu.









Bonservisi alındı

Bu başarı sonrası harekete geçen Siyah-Beyazlı yöneticiler, Ghezzal'ın bonservisini almaya karar verdi. Leicester City ile yapılan pazarlıklar sonucunda Ghezzal 3 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a imza attı.

İstediğini yapamadı

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş için de Ghezzal için de iyi geçmedi. Kazanılan 3 kupanın ardından sezona iyi bir başlangıç yapan Siyah-Beyazlılar'da kötü gidişat 7. hafta ile birlikte başladı ve bir türlü durdurulamadı. Geçtiğimiz sezonun performansından çok uzak kalan Ghezzal 45 maçta sadece 5 gol atıp 7 asist yapabildi.









Muleka'dan istenilen verim alınamadı

Sağ kanatta deneyimli oyuncunun yokluğunda Jackson Muleka'dan istediği verimi özellikle asist ve pozisyon başlangıcı olarak alamayan Kara Kartal, Giresunspor maçı öncesinde 30 yaşındaki oyuncunun durumuna odaklandı.

Derbi öncesinde Ismael'in, Ghezzal & N'Koudou ile başlama planı sakatlıklara takılırken zorunluluklar nedeniyle Redmond ve Muleka hücum kanatları olarak sahaya çıktı.

Muleka'nın ofsaytları tepki gördü

Özellikle Muleka'nın verimsizliği takımın hücum dengesini de bozarken sık sık ofsayta yakalanması da büyük tepki gördü.





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Ghezzal için harekete geçildi

Ghezzal'ın cumartesi günü Giresun deplasmanında sahaya ilk 11'de çıkması için de kollar sıvandı.

Yıldız futbolcu için sağlık heyeti tedavi sürecini hızlandırırken fizyoterapistlerle teknik heyet dirsek temasında bulunacak. Takımla idmanlara katılacak olan oyuncu için en büyük beklenti ağrılarının nüksetmemesi.

Alli kulübeye Gedson sahaya

Ayrıca, sakatlık sonrasında derbide Dele Alli'nin sahaya çıkması herkes için sürpriz olarak algılandı. İngiliz oyuncunun performansı ise beklenenin çok uzağında kaldı.









Maç boyunca 17 pas kullanan ancak sadece %70'lik isabet sağlayan Dele Alli, girdiği 9 ikili mücadelede sadece 4 kez kazanan taraf oldu. Hiç hava topu alamayan ve 1 kez kaybeden 26 yaşındaki yıldız, ayrıca 2 defa da ofsayta yakalandı. Hayal kırıklığı yaşatan İngiliz futbolcu, bu hafta Giresun'da kulübeye çekilecek ve yerini Gedson Fernandes'e bırakacak.