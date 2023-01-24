Beşiktaş 'ın yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal sahalara dönüş için sabırsızlanıyor… 30 yaşındaki kanat oyuncusu, sezon başında yaşadığı sakatlık sonrası sahalara dönmüş ancak 3 karşılaşmada forma giyip yeniden ayak tabanında problemle karşılaşınca ameliyat masasına yatmıştı. Son maçına 16 Ekim'de Trabzonspor karşısında çıkan Cezayirli yıldız, 3 ayı aşkın süredir sahalardan uzak. Bu dönemde topa dokunmasına bile izin verilmeyen tecrübeli oyuncu, futbolu çok özledi. Bir an önce arkadaşlarına katılmak isteyen Ghezzal'ın hasreti öyle büyüdü ki bu hafta kenarda kalmaya dayanamadı.

ONAYI ALINCA 5'E 2 PAS ÇALIŞMASINA DAHİL OLDU

Kayserispor maçından bir gün önce Ümraniye'de yapılan son idman esnasında saha kenarında koşu ve fitness çalışmaları yapan Beşiktaşlı futbolcunun, çalışmanın son bölümünde daha fazla kendini tutamadığı ortaya çıktı. Teknik ekip ve sağlık ekibinden birkaç dakika da olsa antrenmana katılabilmek için izin isteyen başarılı orta sahanın, onayı alınca kendini hemen sahaya attığı ve 5'e 2 pas çalışması yapan arkadaşlarına dahil olarak 3 aylık aranın ardından ilk kez topa vurduğu kaydedildi.

ARTIK GÜNLERİ SAYIYOR

Rachid Ghezzal'ın takımla tam çalışmaya geçmesine kısa süre kaldığı, 10 gün içinde arkadaşlarına dahil olacağı öğrenildi. Şubat ayının ikinci haftasında da kadroya alınması beklenen tecrübeli oyuncuya, teknik direktör Şenol Güneş yeni transfer gözüyle bakıyor. (Sabah)