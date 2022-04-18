Siyah-Beyazlılar’ın teknik direktörlük koltuğu için Valerien Ismael’le anlaşması sonrasında Kara Kartal, 3-4-3 sistemine geçiş yapmıştı. Atak ağırlıklı taktik anlayışında en kilit rol, takımın Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal’in olmuştu. Trabzonspor ve Alanyaspor karşılaşmalarının ardından dün akşam Giresunspor karşısına da ilk 11’de başlayan başarılı futbolcu, oyunun ilk anından itibaren rakip kalede etkin bir rol oynadı. Deneyimli futbolcu, rakip kale önünde takımının hücum organizasyonlarını başarılı bir şekilde yönetti.

Rakip kaleyi yokladı ama...

Oyun içerisinde sık sık Michy Batshuayi’ye servisler yapan Ghezzal, ek olarak sık sık Giresunspor kalesini de yokladı. Özellikle mücadelenin ilk yarısında rakip kaleye gönderdiği sert bir top, ev sahibi ekibin kalecisi Okan Kocuk’u geçemedi. Görev yaptığı 90 dakika boyunca hırslı bir performans ortaya koyan Ghezzal, bu kez takımına skor anlamında yardımcı olamasa da dominant görüntüsüyle alkış topladı. Son 4 maçta 4 asist yapan Rachid, yaklaşık 1,5 ay sonra Kara Kartal’da bir maçı boş geçti.