Süper Lig ’de 2022-2023 sezonuna Kayserispor maçıyla başlayan Beşiktaş , aradığı golü 90+6’da buldu ve sezona galibiyetle start verdi. Karşılaşma boyunca üstün bir oyun ortaya koyan ve üst üste ataklarla rakip kaleyi yoklayan siyah-beyazlı ekip, aradığı golü ise Ghezzal’ın ayağından buldu.

Dakikalar 90+6’yı gösterdiğinde Weghorst’un pasında ceza sahası dışından düzgün bir vuruş yaparak topu filelere gönderen Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı ekibin bu sezonki ilk golünü atan isim oldu ve takımının da sezona galibiyetle başlamasını sağladı.

İHA