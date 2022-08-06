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Beşiktaş'ta Ghezzal attı, 3 puan geldi

Süper Lig’in ilk haftasında Kayserispor’u konuk eden Beşiktaş, baskılı oynadığı mücadelede aradığı golü 90+6’da buldu. Rachid Ghezzal fileleri havalandırırken Kartal’a da 3 puanı getiren isim oldu.

06 Ağustos 2022, Cumartesi 23:54 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Ghezzal attı, 3 puan geldi

Süper Lig ’de 2022-2023 sezonuna Kayserispor maçıyla başlayan Beşiktaş , aradığı golü 90+6’da buldu ve sezona galibiyetle start verdi. Karşılaşma boyunca üstün bir oyun ortaya koyan ve üst üste ataklarla rakip kaleyi yoklayan siyah-beyazlı ekip, aradığı golü ise Ghezzal’ın ayağından buldu.

Dakikalar 90+6’yı gösterdiğinde Weghorst’un pasında ceza sahası dışından düzgün bir vuruş yaparak topu filelere gönderen Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı ekibin bu sezonki ilk golünü atan isim oldu ve takımının da sezona galibiyetle başlamasını sağladı.

İHA

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