Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'yla birlikte gelecek sezona iddialı bir şekilde girmek isteyen Beşiktaş'la ilgili İtalyan basınından flaş bir transfer iddiası geldi. Ülkede yayım yapan Corriere dello Sport gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre Siyah Beyazlılar, geçtiğimiz sezon Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen Gerson'la ilgileniyor.

Haberde 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun bonservisini elinde bulan Roma kulübünün sözleşmesi 2021 yazında sona erecek olan Brezilyalı futbolcuyu satmaya karar verdiği ifade edildi. Öte yandan genç yıldızla Beşiktaş'ın yanı sıra Serie A ekiplerinden Bologna'nın da ilgilendiği öne sürüldü. Geçtiğimiz sezon 40 maçta forma şansı bulan Gerson, 3 gol ve 4 asistlik bir performans sergilemişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler