A Milli Takım - Şenol Güneş flörtünde yeni bir gelişme yaşandı. Güneş'in 22 Mart'ta Arnavutluk ve 25 Mart'ta ise Moldova ile oynanacak milli maçlarda Ay Yıldızlı ekibin başında olması kesinleşti. Talimatlara göre TFF'nin acil ve gerekli olduğu hallerde, seçtiği teknik adamı, milli takımlarda bir süre için görevlendirme yetkisi bulunuyor. Federasyon da bu talimat doğrultusunda Şenol Güneş'in iki maçta da milli takımın başında bulunacağını resmen açıkladı.

VEDA HAFTASI

Beşiktaş cephesinden adım gecikmedi. Siyah beyazlı yönetim, Vodafone Park'ta oynanacak Atiker Konyaspor karşısında alınacak kötü bir skor halinde Şenol Güneş'in görevine son verecek. Sezon sonuna kadar yardımcı antrenörlerden Guti Hernandez, takımın başında yer alacak. Siyah beyazlılarda 4 sezon için 2 lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli teknik adamın, Konyaspor maçının ardından kendi kararıyla istifa edebileceği de öğrenildi.

Kaynak: Sözcü