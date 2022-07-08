Bayramlaşma törenine; başkan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu eski üyeleri, eski sporcular, kurulların yeleri, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımları'nın teknik ekipleri ile sporcuları, altyapı sporcuları, sicil kurulu üyeleri ve divan kurulu üyeleri katıldılar.

Ahmet Nur Çebi, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Değerli Beşiktaşlılar, benim kıymetli ailem. Yarın Kurban Bayramı'na Allah bize nasip ederse ulaşacağız, hepinizin bayramını kutluyorum. Huzurlarınızda burada olmayan bütün Beşiktaşlıların da bayramını kutluyorum. Biz koca bir aileyiz, milyonluk aileyiz. Burada sadece onlar değil yüzlerce kişi var. Ama Her biriniz binlerce on binlerce kişiyi temsil ettiğini ve onların adına burada olduğunu biliyoruz. Aile olmak birlik ve beraberlik içinde olmayı gerektiriyor."

"Biliyorsunuz bu sezon özellikle mali genel kuruldan ve seçimli genel kuruldan çıktıktan sonra Beşiktaş 'ta bu senenin birlik beraberlik senesi olmasını amaçladığımızı ifade etmiştim. Tabii ki orada eksik bir ifadem var. Sadece bu sene değil bütün seneler Allah bize birlik beraberlik içerisinde olmayı nasip etsin. Bu sene bunun başlangıcı olsun inşallah. Bayramlar genelde dargınlıkların son bulduğu günler olarak örf ve adetlerimizde inançlarımızda yer alır. Herkesin bütün Beşiktaşlıların bana olan kırgınlıkları varsa küslükleri varsa beni affetmelerini ve hoşgörüyle yaklaşmalarını diliyorum. Benim de olanlar varsa ben de hakkımı hukukumu helal ettim bu bayramlaşmayı müsaadenizle bütün Beşiktaşlılarla bir helalleşme olarak yapmak istiyorum. Burada olanlarla da olmayanlarla da..."

"İfade etmek istiyorum ki birçok arkadaşım burada, eski yöneticilerim çok da sevindim onları burada gördüğüm için. Çok mutlu oldum. Tanıdığım dostlarım var, yakınlarım var, telefonlarda mesajlaştığım görüştüğüm ama maalesef hiç görmediğim ama ilk defa burada gördüğüm arkadaşlarım var. Çok değişik bir duygu. Yani biriyle telefonlaşıyorsunuz mesajlaşıyorsunuz ama kim olduğunu bilmiyorsunuz. Burada tanıdığınızda ayrı bir keyif alıyorsunuz. Biz gayret ediyoruz, çalışıyoruz inşallah bizden sonraki arkadaşlarımız da çalışacak. Koca camia, 120 yıllık camia... Görüyorsunuz ki bizler faniyiz gideceğiz, bizden sonra gelecekler çocuklarımız bu camiaya, bu camia ayakta kaldığı müddetçe bu mabette veya başka bir yerde kucaklaşmaya devam edecek. Onun için her birinizin belki çok yakınlarını kaybetti, belki annelerimiz babalarımız belki tribünde maç seyrettiğiniz arkadaşlarınızı kaybettiniz. Hepsi bugün aramızda değil ama farkında mısın? Beşiktaş hala burada. Bütün güzelliği bu işin, camia olmak. Bu değerli markanın arkasında durmak. Bu değerli markanın yaşamasını sağlamak. Verilecek mücadelede bizlere de, bizler de başkalarına destek olmamız gerektiğini artık bu camianın büyüklüğü için kabul etmek zorundayız."

"Burada sporcularımız var. Onları da çağırmak istiyorum. Şimdi bir defa sporcu olmalı, Beşiktaşlı olmalı, bir de bayan olmalıdır... Biliyorsunuz bayanlar Beşiktaş'ta çok kıymetli baş tacı öncelik onların. Dolayısıyla siz kendinizi hanımefendi değerli sporcum kendinizi tanıtır mısınız? Başarınızı da söyleyin çekinmeyin biraz gururu duyun kendinizle."

Siyah-beyazlı kulübün sporcuları Şilan Ayyıldız, Ezgi Kaya ve Beşiktaş JK Müze Danışmanı Zülal Gök de başkanın ardından konuşma yaptılar.

Kendisini tanıtarak sözlerine başlayan Şilan Ayyıldızi şöyle konuştu: "Geçen hafta Balkan Atletizm Şampiyonası'nda takımımızı temsil ettim ve 76 yıldır düzenlenen şampiyonada ülkemize 1500 metre branşında ilk altın madalyayı kazandırdım. Geçen pazar günü de ülkemizi Akdeniz Oyunları'nda temsil ettim. Önümüzdeki hafta Dünya Atletizm Şampiyonası için Amerika'nın Oregon eyaletine yolculuk yapacağım. Orada da hem ülkemizi hem de kulübümüzü temsil etmekten büyük gurur duyuyorum. Şimdiden çok heyecanlıyım. Öncelikle beni buraya çıkaran, onur duyan Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye ve sponsorum, örnek aldığım Barış Ünlüoğlu'na çok teşekkür ederim. Maddi ve manevi desteğin benim gibi alttan gelen sporcular içinde devam etmesini diliyorum. Çünkü çok büyük bir destek. Beşiktaş ailesinde olmaktan dolayı çok büyük mutluluk duyuyorum. Çünkü çok güzel bir aile, çok sıcak bir ortam var. Hepinize çok teşekkür ederim."

Bir diğer sporcu Ezgi Kaya da "3 bin metre engelli branşında yarışıyorum. Geçen hafta Süper Lig 'de U-23 Avrupa barajını geçtim. Bu sene U-22 şampiyonasında ülkemizi temsil edeceğim. Ülkemizi gururlandırmak kulübümüz için yarışmak benim için bir onurdur. Desteklerinden dolayı kulübümüz başkanına ve antrenörlerime çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Son olarak söz alan Beşiktaş JK Müze Danışmanı Zülal Gök ise şunları söyledi:

"Beşiktaş'ta 52'nci yılımı dolduruyorum. Tüm Beşiktaşlılara nice bayramlar diliyorum. Sizlere de Allah Beşiktaş'ta iyi güzel başarıları nasip etsin. Beşiktaş, başkanımın da dediği gibi büyük bir aile... Bu dayanışmayla bu birliktelikle birçok zorluğu aştık ve aşacağız. Onun için tekrar iyi bayramlar diliyorum. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın."

Bayramlaşma töreni, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

İSTANBUL, (DHA)