Beşiktaş'ta gelenler gidenleri aratıyor... Siyah-Beyazlı takımın eski oyuncuları Dusko Tosic, Talisca ve Cenk Tosun verdikleri katkılarla Beşiktaş'a önemli başarılar kazandırmış ve taraftarın kalbinde de iz bırakmıştı. Siyah-Beyazlı yönetim onların satınca yerleri dolmadı. Onların yerine gelen Vida, Ljajic ve Love sınıfta kaldı.

HENÜZ KENDİNİ GÖSTEREMEDİ

Beşiktaş'ın stoperi Vida istikrarsız performansıyla dikkat çekiyor. Bir var, bir yok... Talisca'nın bölgesine transfer edilen Ljajic ise henüz kendini gösteremedi. Taraftarlar Talisca'yı çok özlüyor.

CYLE LARİN DE İLAÇ OLAMADI

Gol makinesi Cenk Tosun, Everton'a gittikten sonra Beşiktaş gol yollarında büyük skıntı çekti. Başta Love olmak üzere, Larin de Kartal'a derman olmadı. Beşiktaş'ta gelenler gidenleri arattı.

Kaynak: Takvim