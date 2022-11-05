Nef Stadı’nda 12 maça çıkan Beşiktaş , bu karşılaşmalarda 8 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 2 beraberlik alırken bu 2 galibiyeti de Şenol Güneş döneminde elde etti. 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Sarı-Kırmızılı deplasmandan 1-0’lık galibiyetle dönen Siyah-Beyazlılar, o sezonlarda şampiyonluğa ulaşmıştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray Te knik Direktörü Okan Buruk’a karşı bugüne kadar kaybetmedi. Güneş, Bursaspor’u çalıştırdığı dönemde Okan Buruk’un hocası olduğu Gaziantepspor’u ligde 2 maçta da mağlup etti. Daha sonra Beşiktaş’ın başına geçen Güneş; Sivasspor, Akhisarspor ve Rizespor’u çalıştıran Okan Buruk’a karşı oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Şenol Güneş’in takımları bu 7 maçta 20 gol atarken, kalesinde ise 4 gol gördü.

Tek hedef galibiyet

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bütün planlarını galibiyet üzerine kurmuş durumda. İlk 6 sıra içindeki takımlar arasında Adana Demirspor ile birlikte şu ana kadar bay geçmeyen Beşiktaş, rakiplerine göre 1 maç fazla oynadı. Zirvenin 4 puan gerisinde bulunan Şenol Güneş’in öğrencileri, Galatasaray derbisini kazanarak kayıp yaşamak istemiyor.

Cenk-Weghorst devam...

Dün yaptıkları antrenmanla derbi hazırlıklarını tamamlayan Siyah-Beyazlılar, ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Geçtiğimiz hafta Ümraniyespor karşısında alınan 5-2’lik galibiyete rağmen takımın oyunundan memnun olmayan Şenol Güneş, hafta içinde birçok futbolcuyla birebir toplantılar yaparak isteklerini iletti. Son maçta 4 gole imza atan Cenk Tosun-Wout Weghorst ikilisi, Galatasaray derbisinde de sahada olacak.

Tek eksik Ghezzal

Beşiktaş, Galatasaray karşısına 1 futbolcu dışında tam kadro çıkacak. Ayak tabanındaki kapsül yırtığı futbol oynamasını çok olumsuz etkileyen Ghezzal, tedavisini sürdürdüğü için kadroda olamayacak. Cezayirli futbolcu önümüzdeki haftada da forma giyemeyecek.

Üç isim sınırda

Siyah-Beyazlı takımda 3 futbolcu Galatasaray maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 3 sarı kartı bulunan Gedson Fernandes, Valentine Rosier ve Romain Saiss bu akşam kart görmeleri durumunda 14. haftada oynanacak Antalyaspor maçında yer alamayacak.

Son 10 maçta Kartal üstün

Derbiyle bu akşam karşı karşıya gelecek iki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş’ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor. Siyah-Beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 5 kez kazandı, Galatasaray 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 1 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda Kara Kartal, 11 gol atarken, Galatasaray 10 kez fileleri havalandırdı.

Siyah-Beyazlılar maça hazır

Kara Kartal’da derbi hazırlıkları dün yapılan antrenmanla sona erdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirilen akşam idmanında futbolcular, taktik antrenmanı yaptı. Isınma koşularıyla başlayıp pas çalışmasıyla devam eden antrenman, tam sahadaki taktik maçıyla sona erdi. Takım, sonrasında kampa girip maç saatini beklemeye başladı.

Teknik ekipten özel önlem...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’ten Galatasaraylı 3 oyuncu için uyarı... Emre ve Kerem’in bindirmeleri için savunmayı uyaran Güneş, hücum hattından da bu ikilinin yaratacağı boşlukları değerlendirmelerini istedi. Torreira için de özel tedbir alınacağı kaydedildi. Güneş, savunma hattında görev alacak isimlere bu 3 isme karşı dikkatli olmaları emrini verdi.

Bir numara Mert Günok

Kara Kartal'da Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle kaleyi devralan Mert Günok, derbide de ilk 11'de sahada olacak. Tecrübeli eldiven, özel olarak hazırlandığı dev karşılaşmada kalesini gole kapatmaya çalışacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in, Galatasaray karşısına, Ümraniyespor maçındaki 11’ine yakın bir kadroyla çıkması bekleniyor. Kalede Mert Günok, savunmada ise Rosier, Tayyip Talha, Saiss ve Masuaku görev alacak. Orta sahada dirençli bir ekiple mücadele etmek isteyen Güneş; Josef, Gedson, Salih Uçan 3’lüsüne forma verecek. Hücumda Cenk- Weghorst ikilisiyle mücadele etmeyi planlayan Güneş, son forma konusunda ise 3 aday arasında kaldı. Dele Alli, Redmond ya da N’Koudou 3’lüsünden birisini sahaya sürmeyi planlayan tecrübeli futbolcu, yedek kulübesini de zengin tutmak istiyor.

Performansından memnun...

Ligde geçen hafta oynanan Ümraniyespor karşılaşmasında kalesinde 2 gol görmesine rağmen Mert Günok’un performansından memnun kalan teknik direktör Şenol Güneş’in, tecrübeli isme olan inancı sürüyor. Tecrübeli file bekçisi, ekstra idmanlarla kendisini daha da güçlendirip derbiye özel olarak hazırlandı.

Gedson şova hazırlanıyor

Beşiktaş, geçen sezon Galatasaray’la Gedson Fernandes için yarışa girmiş ve kazanan taraf olmuştu. Yetenekli oyuncuyu sezonun ikinci yarısı için Rizespor’a kiralık olarak gönderen Beşiktaş Yönetimi, yeni dönemde de futbolcusuna kavuşmuştu. Valerien Ismael döneminde geri planda kalmasına rağmen teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş’in gelmesiyle orta alanda daha yaratıcı bir görüntü sergileyen Gedson, bugünkü maçta takımın en önemli kozlarından biri olacak.

Dev maça özel olarak hazırlanan Gedson, geçen sezon Rizespor formasıyla Aslantepe’de attığı frikik golünü tekrarlamak için hafta boyunca duran top çalıştı. Başarılı oyuncu, eski kulübü karşısında sergileyeceği etkili performansla Kara Kartal’a zaferi getirmeye çalışacak.

Gökmen Özcan