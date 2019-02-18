Beşiktaş'ta Gary Medel İngiltere'ye gidiyor!

Son haftalarda gözden düşen Şilili futbolcu Gary Medel, kendisini ısrarla isteyen West Ham’a gitme kararı aldı.

18 Şubat 2019, Pazartesi 09:26
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Beşiktaş'ta Gary Medel İngiltere'ye gidiyor!

Devre arasında ismi başta West Ham United olmak üzere birçok takımla anılan Gary Medel tercihini Beşiktaş'ta kalmaktan yana kullanmıştı. Ancak Şilili yıldız sezon sonunda takımdan ayrılma kararı aldı.

GÜNEŞ'LE ARASI AÇIK

Son haftalarda formasını kaptıran ve teknik direktör Şenol Güneş'le sorunlar yaşadığı iddia edilen Medel'in menajeri Beşiktaş yönetimiyle görüştü. Bu görüşmede yönetime, "Sezon sonu gidiyoruz" mesajı iletildi. 1 sezon daha sözleşmesi olan yıldız futbolcunun büyük ihtimalle West Ham'ın yolunu tutacağı ifade ediliyor.

Kaynak: Takvim

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