Beşiktaş ’ta, Ümraniyespor mücadelesi öncesinde Valentin Rosier ve Gedson Fernandes, sarı kart sınırında yer alan isimlerdi. İki futbolcu da kart görmesi halinde Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakacaktı. Fakat Ümraniye karşısında korkulan olmadı. İki yıldız da mücadeleyi kart görmeden tamamladı. Yani hem Gedson hem de Rosier, Cim Bom karşısında Siyah Beyazlı formayı giyebilecek.

‘Galatasaray maçı karışık olacak’

Bu arada gelecek hafta eski takımı Galatasaray’a karşı oynayacak olan Gedson, mücadele sonrasında yaptığı açıklamada, “Galatasaray maçı karmaşık ve zor olacak. Oradan en iyi skorla döneceğiz. Çok çalışarak 3 puan aldık. Çok şey değişmedi ama takım ruhu ve birliktelik iyiydi. Hocamız çok iyi bir enerjiyle geldi ve kazandık.

Tribünler tıklım tıklım

Şenol Güneş’in gelişi sonrasında Siyah-Beyazlı futbolseverler, biletlere büyük ilgi gösterdi. 40 bin 342 biletin tamamı satıldı. Ümraniyespor karşısında Beşiktaşlı taraftarlar, 90 dakika boyunca bir an olsun susmak bilmezken, galibiyetin mimarlarından oldu.

Ghezzal’dan kötü haber

Beşiktaş’ın yıldızı Rachid Ghezzal’dan kötü haber geldi. Sakatlığı devam eden Cezayirli kanat oyuncusunun, Dünya Kupası arasına kadar forma giyemeyeceği öğrenildi. Bu doğrultuda Ghezzal’ın, Galatasaray, Antalyaspor ve Gaziantep FK karşılaşmalarını kaçıracağı bilgisine ulaşıldı.

En gollü maç...

Siyah-Beyazlılar, son olarak Sergen Yalçın yönetiminde 1 Mayıs 2021’de Hatayspor’u 7-0 yenmişti. Kara Kartal, söz konusu tarihten sonra en gollü galibiyetini dün akşam aldı.







