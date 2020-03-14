Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi hazırlıkları sürüyor

Süper Lig’in 26. haftasında yarın Galatasaray’a konuk olacak Beşiktaş, derbi hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü.

14 Mart 2020, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi hazırlıkları sürüyor

Süper Lig’in 26. haftasında yarın Galatasaray’a konuk olacak Beşiktaş, derbi hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Siyah- Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı belirtildi.

sınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın pas, 5’e 2 ve taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam ettiği bildirildi. Antrenmanın, taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı. Beşiktaş, derbi hazırlıklarını bugün tamamlayarak kampa girecek.

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