Süper Lig’in 26. haftasında yarın Galatasaray’a konuk olacak Beşiktaş, derbi hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Siyah- Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı belirtildi.

sınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın pas, 5’e 2 ve taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam ettiği bildirildi. Antrenmanın, taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı. Beşiktaş, derbi hazırlıklarını bugün tamamlayarak kampa girecek.