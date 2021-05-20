Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, tarihi bir sezonu geride bıraktı. 15 Mayıs'ta ligde, 18 Mayıs'ta da kupada zafere uzanan Siyah-Beyazlılar'ın bu başarısında 4 futbolcu ön plana çıktı. Sporting Lisbon'dan kiralanan Valentin Rosier, sezon boyunca hem savunmada hem de hücümda çok önemli işlere imza attı. 24 yaşındaki sağ bek, 37 maçta 3 gol ve 6 asist ile kariyer rekorunu kırdı. Bir diğer kiralık isim olan ve Leicester'dan gelen Rachid Ghezzal, şüphesiz şampiyonluğun kilit adamı oldu. 29 yaşındaki Cezayirli, 35 maçta 8 gol, 18 asist yaparken, bu performansını ligde asist krallığı ile taçlandırdı. Ghezzal da kariyer sezonunu geride bırakmış oldu.

Müthiş katkı

Kanadalı golcü Cyle Larin de Rosier ve Ghezzal gibi en iyi dönemini yaşadı. 26 yaşındaki forvet, 44 maçta 22 gol ve 5 asist yaparak, alınan şampiyonluklarda büyük pay sahibi oldu. Son birkaç sezondur sakatlıklarla mücadele eden Vincent Aboubakar ise 2. Beşiktaş döneminde adeta yeniden doğdu. Zaman zaman yine sakatlıklarla boğuşan Kamerunlu forvet, her şeye rağmen 29 maçta 16 gol ve 5 asist ile müthiş bir katkı verdi.