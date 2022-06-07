Kara Kartal'da yeniden başkan seçilen Ahmet Nur Çebi, bugün görev dağılımlarını yapacak. En dikkat çekici detay ise futbolun başına gelecek olan yeni isim oldu... Çebi, altyapıdaki gençlerin, A Takım'a kazandırılmasında başrolü üstlenen Fırat Fidan'a futbol şubede görev verecek. Özellikle gençler ile çok iyi anlaştığı bilinen Fidan, futbol şubesini Çebi ile birlikte yönetecek.

İkinci başkan Baltacı

Siyah-Beyazlılar’da 2 Haziran’da yapılan görevlendirme sonucunda ikinci başkan Engin Baltacı olurken, genel sekreterlik görevini ise Mehtap Mutluşan Ferah üstlenmişti. Asbaşkanlık koltuğunda Emre Kocadağ ile Serhan Çetinsaya’nın oturmaları kararlaştırılırken, Sayman Murat Kılıç olmuş, basketboldan sorumlu yöneticilik görevini de Umut Tahir Güneş’in üstlenmesi kararlaştırılmıştı.

Süleyman Hatısaru