Dört bir koldan transfer harekatı içerisinde olan Beşiktaş’ta birçok önemli isim gündeme gelirken, forvet bölgesi için yeni aday Meksika’dan geldi. Siyah-Beyazlılar’ın, Cenk Tosun ve Mario Balotelli’nin yanı sıra Tigres’te forma giyen Enner Valencia’yı da gündeme aldığı bilgisine ulaşıldı. Yakın geçmişte Premier Lig ekiplerinden West Ham United ve Everton da forma giyen, Meksika’da üçüncü sezonunu geçiren Valencia için kulubüyle yakında resmi temasların başlaması bekleniyor. Tüm alternatif isimleri gündeminde tutan Kara Kartal’da piyasa değeri 4 milyon Euro olan Ekvadorlu forvet için kiralık formülünün devreye sokulacağı bildirildi.

İletişime geçildi...

Kulübün ekonomik şartları doğrultusunda hareket etmek zorunda olan Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmaylarının, 30 yaşındaki futbolcunun menaceriyle iletişime geçtikleri ve Valencia’nın da Siyah-Beyazlılar’a sıcak baktığı gelen haberler arasında yer alıyor. Tigres’le ligde 18 maçta golü olmayan Valencia, Meksika dışında 2019’da sahne aldığı uluslararası turnuvalarda ise 18 mücadelede 11 gol atarken, 1 de gol pası verdi.

Gökmen Özcan