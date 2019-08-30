Forvet için eski oyuncusu Vincent Aboubakar ile masaya oturan Beşiktaş Yönetimi, Kamerunlu ile bir türlü orta yol bulamazken, İtalya’nın önde gelen yayın kuruluşlarından Tuttomercatoweb, flaş bir iddia ortaya attı. Transfer döneminin bitimine 3 gün kala Beşiktaş’ın, rotasını Çizme’ye çevirdiği yazıldı. Beşiktaş Yönetimi’nin Lazio forması giyen golcü futbolcu Felipe Caiceo ile ilgilendiği ve görüşmelerde önemli bir yol katettiği öne sürüldü.

Bedelsiz gelebilir

Kara Kartal, Kolombiyalı golcü için son ana kadar şartları zorlayacak. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın kadrosuna görmeyi çok istediği 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Lazio ile olan sözleşmesinin sezon sonu bitecek olması sebebiyle Beşiktaş’a bedelsiz olarak gitme avantajına da sahip.