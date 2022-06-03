Yeni sezona yeni hücum hattıyla girmeyi hedefleyen Beşiktaş , forvete çifte takviye yapmayı planlıyor. İlk sıraya Alman takımı Leipzig'den Sörloth'u yazan Siyah-Beyazlılar, Bulgar ekibi CSKA Sofya'dan Ekvadorlu forvet Jordy Caicedo'nun transferlerini de bitirmek için çalışmalarını sürdürürken, menacerler tarafından Siyah-Beyazlılar'a yeni isimler önerilmeye devam ediyor.

Benfica kiralamaya sıcak

Kartal'a son olarak Roman Yaremchuk'un önerildiği bildirildi. Sezon başında gittiği Benfica'da Darvin Nunez'in (26 gol) gölgesinde kalan 26 yaşındaki oyuncu, görev aldığı 23 maçta 6 gol attı. Portekiz ekibi ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Ukraynalı’yı kiralamaya Benfica'nın da sıcak baktığı bildirildi. Yönetim menacerlerden gelen teklifi teknik direktör Valerien Ismael'e iletirken, Fransız hocanın raporuna göre Yaremchuk için yol haritası çizilecek. Yaremchuk önceki akşam deplasmanda 3-1 kazandıkları Dünya Kupası elemesindeki İskoçya maçında takımının 2. golünü attı.