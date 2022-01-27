Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için öncelikle mevcut kadrosundan oyuncu göndermesi gereken Siyah-Beyazlılar, bu konu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Kadro dışında bulunan; Jeremain Lens, Adem Ljajic, Douglas ve Fabrice N’Sakala’ya ek olarak Domagoj Vida ve Cyle Larin için de ayrılık umutlarını sürdüren yönetim, temaslarına ısrarlı bir şekilde devam ediyor. Ancak takıma yeni bir golcü takviyesi yapılmama riskini göz önünde bulunduran teknik ekibin ise planı şimdiden hazır. Beşiktaş ’ın yeni teknik direktörü Önder Karaveli’nin, takımın hücum hattındaki tıkanıklığı Alex Teixeira’yla çözmeyi planladığı belirtildi.

Bu bölgeye yabancı değil

Sakatlık ve koronavirüs pozitif olması sebebiyle istikrarlı bir şekilde takımda yer alamayan Alex’i çift forvetli sistemde Michy Batshuayi’yle birlikle değerlendirmeyi planlayan Karaveli’nin, Antalya kampında bu çalışma üzerinde duracağı ifade edildi. Alex Teixeira, 445 maçlık kariyerinde 73 kez forvet olarak görev yaptı ve bu hatta 36 gol kaydetti. Santrfor hattına yabancı bir isim olmayan Teixeira, Çin’deki kariyerinde de zaman zaman bu bölgede oynamıştı.