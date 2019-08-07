Burak Yılmaz’ın sakatlanması ve kadrodaki diğer forvetlerin de Avusturya kampında göz doldurmaması nedeniyle golcü arayışına giren Beşiktaş, Kolombiyalı Miguel Borja’yı yeniden gündemine aldı. Brezilya’da Palmeiras forması giyen 26 yaşındaki golcü oyuncu geçtiğimiz aylarda da siyah-beyazlılara önerilmişti.

Yüksek maliyeti yüzünden Borja’yı renklerine bağlayamayan Beşiktaş’ın, yetenekli oyuncuyu bu kez kiralık olarak kadrosuna katmanın planlarını yaptığı ifade edildi. İki sezon önce Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar’ın da golcü listesinde yer aldığı ortaya çıktı. Zaman zaman kanat forvet oynayabilme özelliği nedeniyle yönetim ve teknik heyetin Kamerunlu oyuncuya sıcak baktığı aktarıldı.

Siyah-beyazlıların, Burak Yılmaz sakatlanmadan önce görüşme yapılan bir başka isim Yannick Bolasie ile de ilgilendiği vurgulandı. Everton ile 2021’e kadar sözleşmesi olan Kongolu oyuncuyu kiralamak için çaba harcayan yönetimin golcü transferinde önceliği Bolasie’ye verebileceği iddia edildi.

Cenk Tosun yok

Son günlerde Beşiktaş ile adı anılan Cenk Tosun’un ise İngiltere’de kalmak istediği ve Everton’dan ayrılması durumunda bir başka Premier Lig ekibinde kiralık olarak kariyerine devam etmenin planlarını yaptığı bildirildi.

(Milliyet)