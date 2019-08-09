Gelecek sezon öncesinde yıldız bir golcü ismi kadrosuna katmayı hedefleyen Siyah- Beyazlılar, gündemine 3 futbulcuyu aldı. Kara Kartal, ilk olarak İtalyan ekibi Sassaulo’da forma giyen Khouma Babacar ile temasa geçti. Yeşil-Siyahlı ekip kiralama için 3, satış için ise 8 milyon Euro istediği, iki kulüp arasındaki görüşmeler sürüyor. Ayrıca Beşiktaş Yönetimi, eski golcüsü Vincent Aboubakar ile de temaslarını sürdürüyor. Siyah- Beyazlılar, Portekiz ekibi Porto ile son bir kez daha masaya oturacak.

Burak giderse...

Ayrıca son olarak Liverpool’da forma giyen ve şu anda bonservisi elinde olan Daniel Sturridge için de menaceri aracılığıyla nabız yoklanacak. Kara Kartal’ın forvet transferindeki hedefi ise Babacar, Aboubakar veya Sturridge üçlüsünden birini kadrosuna katmak. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın da Burak Yılmaz’ın, Lecce’ye gitme ihtimaline karşın bir an önce görüşmelerin sonuçlandırılması konusunda yönetim ile bir araya geldiği öğrenildi.

Orhan Yıldırım