Geçen sezonun sonunda Burak Yılmaz’ın takımdan ayrılıp Fransa Lig 1 ekibi Lille’e transfer olması sonrasında forvet bölgesini güçlendirmek için kollarını sıvayan Siyah- Beyazlılar, ilk etapta 2 golcü için düğmeye basmıştı. Ancak Belçika ekibi Zulte Waregem’e kiralanan Cyle Larin’in performansından memnun kalınması sebebiyle yeni forvet konusunda planlamasını 1’e düşüren yönetim; Mario Balotelli, Mario Mandzukic, Ze Luis, Oumar Niasse ve Papiss Cisse’den sonuç alamamıştı. Bu gelişme sonrasında kulübe menacerler aracılığıyla önerilen Hırvat yıldız Nikola Kalinic’i hedefleri arasına ekleyen Beşiktaş, 32 yaşındaki futbolcuya 2 milyon Euro artı bonus içeren bir teklifte bulunmuş ve olumlu geri dönüş almıştı. Kulübüyle 1 yıllık daha kontratı bulunan yıldız isimden bonservisini alıp gelmesini isteyen Beşiktaşlı idareciler, günler geçmesine rağmen bu durum gerçekleşmeyince harekete geçti.

Yeni teklif belli oldu

Teknik ekibin forvet transferini haftaya pazar günü Trabzonspor’la oynanacak maça yetişmesini istemesi sonrasında yönetim, Atletico Madrid’e Kalinic için bonservis önerisinde bulundu. İspanyol basınının haberine göre Kara Kartal, Kalinic için Atletico Madrid’e 1.7 milyon Euro’luk bonservis teklif etti. La Liga ekibinin ise bu öneriye 2.5 milyon Euro’luk geri dönüş yaptığı, tarafların arasındaki kıyasıya pazarlığın devam ettiği ifade edildi.

Sağlık raporu istendi

Beşiktaş, forvet transferi konusunda 2016-17 sezonunda takımda kiralık olarak forma giyen Vincent Aboubakar’ı da listesinde tutuyor. Porto’nun göndermeye sıcak baktığı 28 yaşındaki futbolcu için yönetimin, oyuncunun menacerinden sağlık raporu için talepte bulunduğu bildirildi. Kasımpaşa’nın Gineli forveti Bengali-Fode Koita için de girişimde bulunan Siyah-Beyazlılar’ın, 29 yaşındaki futbolcu için de İstanbul temsilcisiyle temas halinde olduğu kaydedildi.