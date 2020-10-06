Yeni sezon öncesinde forvet hattı için planlamasını 2 takviye üzerine yapan Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda ilk adımı Vincent Aboubakar’la atmıştı. Portekiz ekibi Porto’yla yollarını ayıran Kamerunlu golcüyü takıma kazandıran Kara Kartal, sonrasında; girişimde bulunduğu; Nikola Kalinic, Mario Mandzukic ve Mario Balotelli gibi isimlerden sonuç alamadı. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın Gençlerbirliği mücadelesi sonrasında transfer konusunda serzenişte bulunmasının ardından dün öğle saatlerinde Nevzat Demir Tesisleri’nde toplanan yönetim, forvetteki adayları değerlendirdi. İlk olarak teknik direktör Sergen Yalçın’ın ısrarla istediği Nikola Kalinic konusundaki gelişmeleri masaya yatıran yönetim, son olarak 2.5 milyon Euro yıllık maaş ve 1+1 senelik opsiyonlu kontrat önerilen 32 yaşındaki oyuncunun, 2 dönemlik kontrat ve 3 milyon Euro maaşta ısrarcı olması sonrası bu defteri kapattı.

Sergen hoca da yer aldı

Kalinic’in ardından boşta bulunan bir diğer Hırvat forvet Mario Mandzukic’le ilgili gelişmeleri masaya yatıran Beşiktaşlı idareciler, 2 yıllık kontrat karşılığında 9 milyon Euro’da ısrarcı olan 35 yaşındaki golcüye de çizik attı. Toplantının ilerleyen anlarında transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları’nın önerisiyle gündeme gelen Mario Balotelli için de görüş birliğine varılamadı. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın da bir bölümünde yer aldığı toplantıda, bazı yöneticiler ve oyuncu menacerleriyle görüntülü bağlantı yapıldı. Ancak finalde listedeki hiçbir isim üzerinde ortak karar alınamayıp yeni hedefler için de süre kalmayınca forvet takviyesi Ocak ayına bırakıldı.





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