Spor Toto Süper Lig’de 36. hafta mücadelesinde önceki akşam Sivasspor’la 0-0 berabere kalan Siyah-Beyazlılar’da bu mücadeleye ilk 11’de başlayan 2 golcü de 90 dakikayı tamamlayamamıştı. 4 maç sonra takıma geri dönen Vincent Aboubakar 45. dakikanın bitiminde, Cyle Larin ise mücadelenin son anlarında oyundan alınmıştı. Aboubakar, uyluk sorununun tekrarlaması, Larin de adale sakatlığı sebebiyle sahayı terk etmek zorunda kalmıştı. Cenk Tosun’un da dizindeki sakatlık sebebiyle sezonu kapatması sonrasında cumartesi günü Kayserispor’la oynanacak mücadele öncesinde takımda golcü krizi çıktı.

Aboubakar açıklaması geldi

Vincent Aboubakar’ın durumuyla ilgili olarak dün bir açıklama yayınlayan Beşiktaş Kulübü, “Aboubakar’ın yapılan klinik değerlendirme ve MR görüntülemesinde, sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kanama ve ödem bulgularına rastlanmıştır. Aboubakar’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır” denildi. Kulüpten alınan bilgiye göre yapılan ilk testlerin ardından Aboubakar’ın aksine Larin’in durumunun çok ciddi olmadığı ve Kayserispor mücadelesine yetişme durumunun bulunduğu bildirildi. Bugünkü idmanda dinlendirilmesi planlanan Kanadalı oyuncunun, Vodafone Park’taki mücadeleye ilk 11’de başlaması umut ediliyor.

Yetişmezse roller değişiyor

Cyle Larin’in cumartesi günü Kayserispor’la oynayacağı mücadeleye yetişmemesi halinde teknik direktör Sergen Yalçın’ın önünde 2 seçenek bulunuyor. Tecrübeli hoca, olumsuz senaryoda elinde golcü kalmaması halinde 4-6-0 oyun sistemini uygulayıp orta alanın önünde görev vereceği Adem Ljajic ve Atiba Hutchinson’ı öne çıkaracak. Başarılı teknik adamın elindeki ikinci seçenek ise mevcut kadrodan bir ismin rolünü değiştirip forvete çekmek... Bu konuda da ilk adaylar; hızlı bir futbolcu olması sebebiyle Kevin N’Koudou, hücum hattında bu sezonki katkısıyla dikkat çeken Atiba Hutchinson veya son haftaların düşüşteki ismi Adem Ljajic.

Mini yorum

Golcüsüz zor!

Sezona tek santrfor ile başlamak hataydı. Gecikmeli de olsa ara dönemde Cenk alındı. Kısmet bu ya hem Aboubakar hem de Cenk yok. Larin, kaleye dönük oyunda etkisiz eleman! Mecburen oynuyor diye bir şey olamaz. Gerekirse orada Necip oynar, Larin de kendi bölgesinde. Aksi taktirde takım bir kişi eksik kalıyor. Gol sıkıntısı çeken Kartal, 1-2 maç idare eder. Ama kalan her maça santrforsuz çıkarsa hedefe ulaşması zor olur. Sergen hoca, Larin dışında oraya birini koymalı. Şampiyonluğun şifresi şu üç maçta: Kayseri, Rize, Hatay. Alınacak 9 puan Galatasaray derbisine rahat nefes aldırır. Bunun aksi olur mu? Mümkün. Olursa da ipler yarıştaki rakiplerin eline geçer. O yüzden başta teknik ekip olmak üzere herkesin yarışa sarılması gerekiyor. Hem de hiç olmadığı kadar.