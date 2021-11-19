Beşiktaş 'ta kritik Alanyaspor maçı öncesi ileri uç için bütün planlar Michy Batshuayi üzerine kurulmuştu. Belçikalı forvetin, bademcik iltihabı nedeniyle 39.5 derece ateşle yatağa düşmesi, teknik heyetin hesaplarını bozdu. Güven Yalçın, bu sezon az süre alsa da takıma 3 gollük katkı sağlarken, hazırlık maçlarında da oldukça iyi bir görüntü sergiledi. 22 yaşındaki oyuncunun rakibi ise Kenan Karaman… Gurbetçi oyuncunun şu ana kadar oynadığı maçlarda golle buluşamaması Güven'i bir adım öne çıkarıyor. Beşiktaş'ta bir diğer alternatif de Cyle Larin. Ancak teknik direktör Sergen Yalçın, Larin ve Ghezzal'a emanet ettiği kanatların işleyişinden memnun, bu yüzden de değişikliğe gitmek istemiyor. Deneyimli çalıştırıcının, karşılaşma için bugün yapılacak son antrenmanda forvette kimi oynatacağına karar vermesi bekleniyor.

N'KOUDOU YAVAŞ YAVAŞ!

Sezon başında yaşadığı uzun sakatlığı atlatan ve aylar sonra takıma geri dönen Georges-Kevin N'Koudou, Alanyaspor'a karşı kulübede bekleyecek. Fransız futbolcu, son oynanan Trabzonspor karşılaşmasında 15 dakika görev yapmıştı. Fiziksel durumunu toparlamaya başlayan başarılı ismin yavaş yavaş aldığı sürelerin artırılması planlanıyor. Yeni bir sakatlığı kaldıramayacak durumda olan siyah-beyazlılar, N'Koudou'nun maç temposunu böylelikle yukarı çekmek istiyor. Bu arada dizinden sakatlığı bulunan Gökhan Töre kadroya dahil edilmeyecek.

Sabah







