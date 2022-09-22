Süper Lig’de son 2 maçında Başakşehir’e kaybeden ve ardından İstanbulspor’la da berabere kalarak 5 puanlık kayıp yaşayan Siyah-Beyazlılar, Milli arada yara saracak. Teknik direktör Valerien Ismael, performansı düşük olan futbolculara özel çalışmalar yaptırarak Fenerbahçe derbisine hazırlıyor. Sakatlığı bulunan futbolcuların tamamının da lige verilen arada takıma geri dönmesini bekleyen Ismael, Fenerbahçe derbisi öncesinde ilk 11 oluşturma konusunda bazı bölgelerde seçim yapmak için zorlanacak. Özellikle sakatlıktan dönen futbolcular sonrasında birçok bölgede dengeler değişecek. İşte ilk 11 için belirsizlik bulunan bölgeler...

Kalede eldivenler yine değişiyor...

Beşiktaş ’ın kalesindeki yerini 2 maçlığına Emre Bilgin’e kaptırdıktan sonra İstanbulspor maçıyla 11’e geri dönen Ersin Destanoğlu, sergilediği performansla beklentilerin altında kalmıştı. Özellikle maç sonunda taraftarın kendisine tribünlerden şiddetli şekilde tepki göstermesi sonrasında morali iyice bozulan genç kalecinin, Fenerbahçe derbisinde kalede olma ihtimali düşük gözüküyor. Teknik direktör Valerien Ismael’in, geçen sezon yaşadığı sakatlığı atlatıp takıma dönen Mert Günok’a derbide eldivenleri verme ihtimali oldukça yüksek.

Stoper hattında 2 sürpriz beklenmiyor

Kara Kartal'ın Başakşehir maçında yaptığı pas hatası sonrasında gelişen atakta gelen golün ardından teknik ekibin kararıyla oyundan alınan Necip Uysal, İstanbulspor karşılaşmasında tercih edilmemişti. Tecrübeli futbolcunun, Fenerbahçe derbisine de ilk 11'de başlama ihtimali oldukça düşük... Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in, İstanbulspor maçında şans verdiği Welinton'ın da etkisiz performansını göz önünde bulundurarak Tayyip Talha Sanuç'a Romain Saiss'in yanında görev vermesi bekleniyor.

Orta sahada yeni kurgu

Takımdaki sakatlıklar sebebiyle sezon başında takımın orta alanında; Gedson Fernandes ve Salih Uçan’la birlikte Kartal Kayra ve Berkay Vardar gibi isimleri deneyen Valerien Ismael, İstanbulspor maçında Josef de Souza’yı sahaya sürmüştü. Fenerbahçe derbisinin özellikle orta alanda yoğun rekabetli geçeceğini düşünen Fransız teknik adam, Brezilyalı futbolcuyu orta alanın merkezinde görevlendirmeyi planlıyor. Ismael’in, performansından memnun olduğu Salih’i bu maçta da oynatmayı düşündüğü, idman eksiğini kapatması halinde Gedson’un yerine Dele Alli’yi de Fenerbahçe karşısında oynatmayı planladığı ifade edildi.

Redmond, N'Koudou'dan bir adım daha önde

Transfer döneminin son saatlerinde takıma katılan Nathan Redmond, Siyah Beyazlı formayla görev yaptığı kısa sürede ortaya koyduğu etkili performansla taraftarın beğenisini kazanmıştı. İngiliz kanat oyuncusunun dinamik futbolunu derbide kullanmayı planlayan teknik direktör Valerien Ismael'in Kevin N'Koudou'nun da sprinter bir futbolcu olmasına rağmen Fransız kanat oyuncusunun son süreçte yaşadığı düşüşü göz önünde bulundurarak formayı Redmond'a vermeye daha olumlu baktığı ifade edildi. Ismael, derbide Redmond'un bitirici özelliğinden de yararlanmayı amaçlıyor.