Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde futbolcuların forma numaraları belli oldu. Yeni transferlerden Boyd, Mustafa Pektemek'ten boşalan 11 numaralı formayı giyecek. Victor Ruiz ise 4 numarayla sahada olacak. Diğer yeni transferlerden Douglos, Pepe'nin ayrılmasıyla boşalan 5 numaralı formayı alan isim oldu. Kartal'ın kadrosuna kattığı son isim olan Rebocho ise, geçen sezon Shinji Kagawa'nın giydiği 23 numaralı formanın sahibi olacak. Beşiktaş'ta futbolcuların forma numaraları şu şekilde olacak:

Karius: 1

Roco: 3

Victor: 4

Douglas: 5

Medel: 6

Quaresma: 7

Umut: 8

O. Özyakup: 10

Boyd: 11

Hutchinson: 13

Orkan: 14

Isimat: 15

Burak: 17

G. Yalçın: 19

Necip Uysal: 20

M. Oktay: 21

Ljajic: 22

Rebocho: 23

Vida: 24

Dorukhan: 26

Lens: 27

Ersin: 30

Rıdvan: 33

Kerem: 34

Mertcan: 37

Kartal: 41

Erdem: 44

Doğukan: 53

Oğuzhan: 55

Gökhan: 77

Caner: 88

Utku: 97

İSTANBUL (İHA)