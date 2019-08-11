Burak Yılmaz’ın ancak milli takım arasından sonra takıma katılacağının belli olmasının ardından Beşiktaş’ın genç forvetleri de, Kral’ın formasına göz dikti. Güven Yalçın ve Umut Nayir’in, önümüzdeki hafta sonu başlayacak Süper Lig öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı’nın gözüne girmek adına antrenmanlarda büyük bir rekabet içinde oldukları ifade edildi. Ancak geçen sezondan beri çoğunlukla ilk 11’de oynayan Güven’in, formaya bir adım daha yakın olduğu konuşuluyor.