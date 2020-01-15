Beşiktaş devre arasında transfer çalışmalarını sürdürürken sezon sonu için de kolları sıvadı. Sivasspor'un orta sahası Emre Kılınç ve Alanyalı N'Sakala ile önemli ilerlemeler sağlandığı ortaya çıktı. Son iki sezon içerisinde büyük çıkış yakalayan Emre'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

EMRE SEZON SONUNU BEKLİYOR

Emre'nin hiçbir kulüple görüşmediği ve sezon sonu Beşiktaş'a yakın olduğu öğrenildi.

Alanyasporlu N'Sakala'yla da sezon sonu için prensip anlaşmasına varıldığı öne sürüldü.

Kaynak: Takvim