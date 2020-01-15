Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi! N'Sakala ve Emre Kılnç ile imzalar atıldı
Beşiktaş devre arası transferlerini gerçekleştirmeye çalışırken gelecek sezon için de kolları sıvadı. Sözleşmeleri bitecek olan Emre Kılınç ve N’Sakala için şimdiden adımlar atıldı.
Beşiktaş devre arasında transfer çalışmalarını sürdürürken sezon sonu için de kolları sıvadı. Sivasspor'un orta sahası Emre Kılınç ve Alanyalı N'Sakala ile önemli ilerlemeler sağlandığı ortaya çıktı. Son iki sezon içerisinde büyük çıkış yakalayan Emre'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
EMRE SEZON SONUNU BEKLİYOR
Emre'nin hiçbir kulüple görüşmediği ve sezon sonu Beşiktaş'a yakın olduğu öğrenildi.
Alanyasporlu N'Sakala'yla da sezon sonu için prensip anlaşmasına varıldığı öne sürüldü.
Kaynak: Takvim