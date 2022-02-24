Beşiktaş 'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Oğuzhan Özyakup ve Adem Ljajic'in gelecek sezon olmayacağı ortamda hem asist yapıp, hem de gol atan bir 10 numara bulmaya çalışan siyah-beyazlılar, rotasını Ukrayna'ya çevirdi.

Fernandes'in ardından 10 numara arayışı

Sabah'ın haberine göre; yeni sezonun ilk transferini Benfica'dan 23 yaşındaki Gedson Fernandes'i 4+1 yıllığına kadrosuna katarak yapan Beşiktaş'ta, 10 numara arayışı için yönetimin gündeminde birkaç isim var.

Olivier Thill gündemde

Hakan Çalhanoğlu gibi hem 10 numara hem de 8 numara arayan siyah-beyazlıların gündemine gelen sürpriz isim Lüksemburg'lu futbolcu Olivier Thill oldu.

16 maçta 8 gol, 7 asistle oynuyor

Hali hazırda Ukrayna'nın Vorskla takımında forma giyen Lüksemburglu oyuncunun uygun maliyeti Beşiktaş'ın dikkatini çekti. Bu sezon 16 maçta 8 gol ve 7 asist yapan Thill'in en önemli özelliği Beşiktaş'ın tam da aradığı 8/10 numarayı birlikte oynayabilmesi. Ayrıca Sosa'nın da Ukrayna Ligi'nden geldiği akıllara geldiğinde Thill ciddi bir alternatif olarak düşünülüyor.

Maliyeti uygun

Mevcut piyasa değeri 1.8 milyon Euro olan Lüksemburg doğumlu oyuncunun maliyetinin çok yüksek olmaması siyah-beyazlıların bu transferde iştahını kabartıyor.

Sözleşmesi 2023 Aralık'ta bitiyor

Asıl mevkii merkez orta saha olan 25 yaşındaki Olivier Thill, 2023 Aralık ayına kadar sözleşmesi olan kulübü Vorskla Poltava'da toplam 32 maçta görev yaptı. Bu periyotta rakip fileleri 12 kez havalandıran Lüksemburglu oyuncu, 9 da asist yaparken; toplamda 21 gole direkt olarak katkı sağladı.