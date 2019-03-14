Beşiktaş’ta flaş iki ayrılık

Sezon başında takıma dahil olan ve sezon öncesinde yapılan güç dengelerinde takımını üst sıralara çıkarttığı söylenen Nagne, artık siyah-beyazlı ekip için oynamayacak. Takıma sonradan dahil olan ve büyük bir beklenti ile Türkiye’ye getirilen ormancı SeongHwan da yaptığı açıklamayla Beşiktaş’tan ayrıldığını belirtti.

Beşiktaş ligde oynadığı 8 haftada 7 galibiyet alırken 9 karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı. Bu istatistikleriyle Dark Passage ile birlikte ligin 6. sırasında yer alan ekip, play-off şansını sürdürüyordu. Transfer döneminin kapandığı şu günlerde, Beşiktaş’ın sadece akademi takımından isimleri as kadroda değerlendirme şansı bulunuyor. (Playerbros)