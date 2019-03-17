İddiya göre; siyah-beyazlıların başkan yardımcısı Serdal Adalı istifa etti. Ancak; bu istifa Fikret Orman tarafından kabul edilmedi.

Görevlerini pasif bir şekilde yürütüyor

Hem TJK Başkanı hem de Beşiktaş İkinci Başkanı olarak görev yapan Serdal Adalı'nın bir süredir bu görevlerini çok aktif bir şekilde yürütmediği ortaya çıktı.

Serdal Adalı, Fikret Orman'dan affını istedi

İddiaya göre; eşi hasta olan ve bu yüzden ABD ile İstanbul arasında sık sık seyahat eden Adalı'nın başkan Orman'dan affını istediği belirtildi.

Fikret Orman: "Sana ihtiyacım var"

Fikret Orman'ın ise Serdal Adalı'ya kendisine ihtiyacı olduğunu ve görevine devam etmesi konusunda ısrarcı olduğunu söylediği gündeme geldi.

Serdal Adalı'nın başkan olmayı düşündüğü iddia edilmişti

Hatırlanacağı gibi Serdal Adalı'nın, Fikret Orman'ın yerine başkanlık görevine geleceği öne sürülmüştü. (Ajansspor)