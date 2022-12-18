Beşiktaş 'ın 2020-2021 sezonunda Sporting Lizbon'dan kiraladığı ve sonraki sezon da siyah beyazlılarda kiralık olarak forma giydikten sonra bu sezon başında Portekiz ekibinden 4.8 milyon euro bonservis bedeli ödenerek alınan Fransız sağ bek oyuncusu Valentin Rosier, geldiği sezonda siyah beyazlıların Sergen Yalçın yönetiminde yaşadığı şampiyonlukta önemli bir rol oynayan isimlerdendi.

O sezon Rachid Ghezzal ile birlikte fırtınalar estiren Fransız futbolcu, Süper Lig'de oynadığı 33 maçta 1 gol 7 asistlik performans sergilemişti.

2 KEZ KİRALANDI

Şampiyonluğun mimarlarından olan Rosier, sonraki sezon da Portekiz ekibinden bir sezonluğuna daha kiralandı.

Geçen sezon yaşanan çalkantılı dönemde de etkili bir oyun sergileyen Rosier, Beşiktaş formasıyla çıktığı 39 karşılaşmada 2 gol 5 asistlik performans sergilemişti.

Bu sezon başında Sporting Lizbon'dan 4.8 milyon euroya bonservisi alınan Fransız sağ bek, çıktığı 13 karşılaşmada 1 gol 2 asistlik performans sergiledi ancak eski yıllara oranla bu sezon beklentilerin biraz uzağında kaldı.

ŞENOL GÜNEŞ'LE YENİ DÖNEM

Siyah beyazlılar geçen sezonun Mart ayında takımın başına geçen Valerien Ismael'i getirmişti. Fransız teknik adamla yeni sezona başlayan Kartal, beklentilerin uzağında kalınca 47 yaşındaki hoca ile yollar ayrıldı. Bu ayrılığın ardından takımın başına Şenol Güneş geçti. 2015-2019 yılları arasında Beşiktaş'ta görev alan, 2 şampiyonluk yaşayıp Şampiyonlar Ligi'nde siyah beyazlılarla tarih yazan Şenol hoca, ikinci kez Kartal'ın hocası oldu.

YILDIZI BARIŞMADI

Valerien Ismael ile birçok karşılaşmalarda uzun süreler alan Valentin Rosier, Şenol Güneş ile oynadığı ilk maçta 45 dakika süre aldı. Sonraki Galatasaray karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Rosier, Dünya Kupası nedeniyle verilen arada tecrübeli çalıştırıcı ile sorunlar yaşadı.

Antalya'da kampta bulunan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, disiplinsiz davranışları nedeniyle Rosier'i çalışmadan göndermişti. Teknik direktör kararıyla o gün idmandan gönderilen tecrübeli sağ bek ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR

Beşiktaş’ta teknik heyetin gözüne giremeyen Fransız sağ bek Valentin Rosier, eğer devre arasına kadar toparlanmazsa ara transferde yollar ayrılabilir.

Beşiktaş'ta ara transfer dönemine kadar oynanacak olan 6 maçlık periyot büyük önem taşıyor. Bu karşılaşmalarda oyuncular kaderini çizecek. Kimi yolcu listesine konulacak, kimi takımda kalmayı garantileyecek. Kritik noktada ise iki isim bulunuyor; Arthur Masuaku ve Valentin Rosier...

PERFORMANSLARINDAN MEMNUN KALMADI

Sabah'ta yer alan haberde; sol beke takviye planları olan siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Şenol Güneş, Masuaku'nun kamp performansından da memnun kalmadı.

Masuaku'nun ardından ise tehlikede olan isim Valentin Rosier. Fransız sağ bek iki sezon önce harikalar yaratmış ve 4.5 milyon Euro karşılığında bonservisi alınmıştı. Ancak sezonun ilk haftalarından sonra çok ciddi düşüş içerisine giren 26 yaşındaki oyuncu mental olarak da performans olarak da beklentilerin uzağında.

Deneyimli sağ bek kamp sürecinde de vasatı aşamadı ve formasını Tayfur Bingöl'e kaptırdı. Rosier performansını yükseltmez ve çıkışa geçmezse, ara transfer döneminde kulübe gelebilecek olası teklifler değerlendirmeye alınacak.