Son dönemde farklı dizilişlerle sahada yer alan Beşiktaş 'ta hem formasyon hem de oyuncuların mevkilerinde değişim yaşanacak ama bu kez alışılmış düzene dönülecek.

Kupadaki Göztepe maçında Michy Batshuayi'yi yedek soyunduran, santrforda Cyle Larin'i, sol kanatta ise Alex Teixeira'yı yan yana oynatan teknik direktör Önder Karaveli, bu denemesinden de sonuç alamamıştı.

Sabah'ın haberine göre deneyimli hoca, Adana Demirspor deplasmanında ise santrforda yeniden Batshuayi'ye görev verecek. Alex'i forvet arkasına çekecek olan Karaveli, Larin'i de sol kanada kaydıracak.

ÜÇLÜ SAVUNMA VE ÇİFT FORVET OLUMLU SONUÇ VERMEDİ

Kartal'da bir diğer değişikliğin ise stoper ikilisinde yaşanması bekleniyor. Son haftalarda 11'e girmekte zorluk yaşayan Welinton bu kez Vida'nın partneri olacak.

Savunmanın göbeğinde Necip Uysal'dan sonra Montero ile devam eden Karaveli bir kez daha buradaki tercihini değiştirecek.

Özellikle Sergen Yalçın döneminde 4-1-4-1'e alışan Siyah-Beyazlılarda Önder Karaveli kötü gidişe son vermek için farklı yollar aramış, 3'lü savunma, çift forvet üzerine denemeler yapmıştı.

Ancak beklenen etki sağlanamadığı için Beşiktaş yeniden 4-1-4-1'e dönecek.

ALMANYA'YA CAN BOZDOĞAN ÇIKARMASI

Bu arada sezon başında Schalke 04'ten kiralanan Can Bozdoğan'ın sözleşmesinde yer alan 1.8 milyon Euro satın alma opsiyonu Beşiktaş'a yüksek geldi.

Siyah-Beyazlı yönetim, inişli çıkışlı performansı olan 20 yaşındaki orta saha için ilerleyen günlerde Almanya'ya çıkarma yapacak.

Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın, Schalkeli yöneticilerle yüz yüze görüşme gerçekleştirerek Can için fiyat düşürmeye çalışacağı ifade edildi.

Ayrıca Almanya'da takip edilen gurbetçi oyuncularla ilgili de bizzat yerinde kulüpleriyle masaya oturulacak.