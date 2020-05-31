Beşiktaş, Süper Lig ’in 27. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 13 Haziran Cumartesi günü İstanbul ’da yapacağı maçın hazırlıklarına dün devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı. Sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve açma-germe çalışması ile başlayan idmanın; pas, 5’e 2, dar alanda oyun, kontrol pas ve taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam ettiği ve yarı sahada taktik maçlarla sona erdiği aktarıldı.

Sergen hocadan uyarılar

Antrenmanı yardımcılarıyla beraber dikkatlice takip eden teknik direktör Sergen Yalçın, idmanı sık sık durdurarak oyuncularına uyarılarda bulundu. Kalan 8 haftada en iyi şekilde mücadele etmeleri gerektiğini hatırlatan Sergen hocanın, zirvenin 9 puan gerisinde olsalar da şampiyonluk yarışında sonuna kadar yer alacaklarını söylediği bildirildi. Beşiktaş, bugünü izinli geçirecek ve çalışmalarını yarından itibaren sürdürecek.