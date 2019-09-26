Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, önceki gün Vodafone Park’ta düzenlenen bir sponsorluk anlaşması sırasında şok bir kararla görevi bırakacağını açıklamıştı.

Orman, “Mevcudiyetimin Beşiktaş’a zarar verdiğini görüyorum. Şu andaki negatif hava çoğunlukla benim üzerimden yürüyor. Ben bu işe Beşiktaş menfaatleri, Beşiktaş aşkı ve hizmet için girdim. Bunları da iyi yaptığımı düşünüyorum. Yönetim kurulunu olağanüstü toplayacağım. Beşiktaş’taki sürecimi tamamlıyorum. Bundan sonraki süreci seçime kadar divan mı götürecek, yoksa olağanüstü genel kurul kararı alıp ona göre mi devam edeceğiz, buna karar vereceğim” demişti.

Normal şartlarda dün toplanması gereken yönetim kurulunun bugün sabah saatlerinde bir araya geleceği öğrenildi.

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Tüzük maddesi net

Başkan Fikret Orman ve yönetimdeki kurmayları, bugün saat 11.00’de Vodafone Park’ta düzenlenecek toplantıda, yol haritasını belirleyecek.

Beşiktaş Tüzüğü’nün 36/c. maddesinde, “Kulüp Başkanlığı herhangi bir nedenle boşalırsa; seçime 6 aydan fazla bir süre kalmışsa 30 gün içinde olağanüstü seçim yapılır. Olağanüstü seçime kadar 2. Başkan devam eder” ifadeleri yer alıyor.

Eğer Başkan olağanüstü kongre kararı alırsa görevi İkinci Başkan Serdal Adalı devralacak. Adalı, kulübü 30 gün içerisinde seçime götürecek.

Eğer Başkan istifa kararı alırsa yine 30 gün içerisinde seçim yapılacak ancak kulübü seçime, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk götürecek.

Orhan Yıldırım

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