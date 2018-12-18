Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, son dönemin tartışmalı isimlerinden Ryan Babel, Oğuzhan Özyakup ve Adriano ile özel olarak görüşerek hem uyarılarda bulundu hem de nasihat verdi. Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Babel ve Adriano'ya, "Sözleşmelerinizi uzatacağız. Ama siz de motive olun ve kendinizi futbola verin. Bu sezon önümüzde çok zorlu bir yarış var. Beraber ayağa kalkalım ve iki tarafın da istediği olsun" ifadesini kullanan Orman, bu sezon ciddi bir form sorunu yaşayan Oğuzhan'a ise daha sert çıktı.

ESKİ OZİ OLMALI

Yedek kulübesinde kalan Ozi'ye, "Durumunun sen de farkındasın" diyen Başkan Fikret Orman, "Bu sezon istediğimiz gibi değilsin. Biz eski Oğuzhan'ı sahada görmek istiyoruz. Yeteneklerini çok iyi biliyorum. Acilen toparlan ve kendine gel" uyarısını yaptı.

(Sabah)